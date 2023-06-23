Теннисист Александр Бублик встретится с девятой ракеткой мира на турнире в Галле

Александр Бублик. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (48-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира категории АТР 500 в немецком городе Галле, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала одиночного разряда Александр одолел местного спортсмена Ян-Леннарда Штруффа (21-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:3.

На корте теннисисты провели два часа и 16 минут. За это время Бублик сделал 23 подачи навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 14.

За выход в полуфинал турнира казахстанец встретится с девяткой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Игра состоится сегодня в 16:00 по времени Астаны.

Ранее теннисисты трижды встречались между собой: все матчи завершились в пользу итальянского спортсмена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026067-tennisist-aleksandr-bublik-vstretitsya-s-devyatkoy-raketkoy-mira-na-turnire-v-galle/