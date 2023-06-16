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Александр Недовесов пробился в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

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Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

Представитель сборной Казахстана по теннису Александр Недовесов на турнире серии ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) сумел пробиться в полуфинальный раунд, передает NUR.KZ.

Казахстанец выступает в парном разряде. В паре с Гонсало Эскобаром (Эквадор) Недовесов в четвертьфинале сыграл против дуэта Таллон Грикспур/Робин Хасе (Нидерланды).

Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:4. На корте теннисисты провели один час и одну минуту.

Теперь за выход в финал Недовесову и Эскобару предстоит сыграть с Алексом Де Минауром/Джорданом Томпсоном. Данный дуэт на турнире представляет Австралию. Матч пройдет 16 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2025080-aleksandr-nedovesov-probilsya-v-polufinal-tennisnogo-turnira-v-niderlandah/

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