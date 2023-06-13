Бейбит Жукаев вышел во второй круг теннисного турнира в Пуэрто-Рико

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в Пальмес дель Мар (Пуэрто-Рико). Он пробился во второй круг, передает NUR.KZ.

В стартовом матче казахстанец встретился с японцем Ютой Шимизу, который занимает 242 место в мировом рейтинге ATP.

Встреча продлилась два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:4.

На корте оппоненты провели один час и 20 минут. За это время казахстанский теннисист сделал пять подач навылет.

За выход в третий раунд он поборется с победителем матча Эван Чжу (США) - Виктор Дурасович (Норвегия).

Добавим, что также Жукаев выступит и в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2024572-beybit-zhukaev-vyshel-vo-vtoroy-krug-tennisnogo-turnira-v-puerto-riko/