Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новак Джокович стал победителем "Ролан Гаррос-2023" и установил рекорд

Опубликовано:

Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Париже (Франция) состоялся финальный матч теннисного турнира "Ролан Гаррос-2023" в мужском одиночном разряде. В решающей встрече трофей завоевал серб Новак Джокович, передает NUR.KZ.

Ему противостоял норвежец Каспер Рууд. Матч продлился три сета. Джокович выиграл с общим счетом 7:6, 6:3, 7:5.

Новаку удалось сделать 11 подач навылет (четыре у Рууда). Также у обоих теннисистов по одной двойной ошибке.

Отметим, что Джокович выиграл 23-й турнир "Большого шлема", установив рекорд. Ранее он был лидером по количеству вместе с испанцем Рафаэлем Надалем.

Добавим, что в женском одиночном разряде победила Ига Швентек из Польши.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2024303-novak-dzhokovich-stal-pobeditelem-rolan-garros-2023/

Автор: Роман Кушпелев
Новак Джокович стал победителем "Ролан Гаррос-2023" и установил рекорд

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.