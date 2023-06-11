Новак Джокович стал победителем "Ролан Гаррос-2023" и установил рекорд

Новак Джокович. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Париже (Франция) состоялся финальный матч теннисного турнира "Ролан Гаррос-2023" в мужском одиночном разряде. В решающей встрече трофей завоевал серб Новак Джокович, передает NUR.KZ.

Ему противостоял норвежец Каспер Рууд. Матч продлился три сета. Джокович выиграл с общим счетом 7:6, 6:3, 7:5.

Новаку удалось сделать 11 подач навылет (четыре у Рууда). Также у обоих теннисистов по одной двойной ошибке.

Отметим, что Джокович выиграл 23-й турнир "Большого шлема", установив рекорд. Ранее он был лидером по количеству вместе с испанцем Рафаэлем Надалем.

Добавим, что в женском одиночном разряде победила Ига Швентек из Польши.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2024303-novak-dzhokovich-stal-pobeditelem-rolan-garros-2023/