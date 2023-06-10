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Ига Швентек в третий раз выиграла "Ролан Гаррос"

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Ига Швентек
Ига Швентек. Фото: Julian Finney/Getty Images

В Париже (Франция) состоялся финал теннисного турнира "Ролан Гаррос-2023" в женском одиночном разряде. Победу в нем одержала польская теннисистка Ига Швентек, передает NUR.KZ.

В главном матче Швентек сыграла против Каролины Муховой из Чехии.

Первый сет остался за польской спортсменкой. Она его выиграла со счетом 6:2. Во втором сете Мухова сумела отыграться - 7:5.

Третий сет вновь выиграла Швентек, а вместе с ним и титул - 6:4. Таким образом, она защитила звание чемпионки турнира "Большого шлема".

Напомним, Ига побеждала на "Ролан Гаррос" в 2020 и 2022 годах. Также она выигрывала US Open-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2024230-iga-shventek-v-tretiy-raz-vyigrala-rolan-garros/

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