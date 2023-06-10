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Определились все финалисты турнира "Ролан Гаррос-2023"

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Профессиональный сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Alex Pantling / Staff / Getty Images

В Париже (Франция) близится к завершению крупный мировой турнир по теннису "Ролан Гаррос-2023". В рамках соревнований определились финальные пары, передает NUR.KZ.

В мужском одиночном разряде за титул сыграют серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

Джокович в полуфинале оказался сильнее первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Рууд в свою очередь в матче за выход в финал обыграл немца Алексадра Зверева. Финал состоится 11 июня.

У женщин Ига Швентек (Польша) будет защищать свой прошлогодний титул против чешки Каролины Муховой.

В 1/2 финала Швентек одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Мухова же выиграла у Арины Соболенко (Беларусь). Финальный матч пройдет 10 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2024211-opredelilis-vse-finalisty-turnira-rolan-garros-2023/

Автор: Роман Кушпелев
Определились все финалисты турнира "Ролан Гаррос-2023"

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