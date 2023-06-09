Михаил Кукушкин сыграет в 1/4 финала турнира в США

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории "Челленджер", который проходит в городе Тайлер (США), передает NUR.KZ.

Это стало возможным после его победы в 1/8 финала, где он встречался с австралийцем Марком Полмансом.

На корте Кукушкин и Полманс провели три сета. Казахстанский теннисист проиграл в первом, однако затем взял оставшиеся два. Итоговый счет составил 2:6, 6:4, 6:2.

В 1/4 финала Кукушкину предстоит выступить против японца Юты Шимизу, который в данное время занимает 256 место в мировом рейтинге ATP.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2024110-mihail-kukushkin-sygraet-v-14-finala-turnira-v-ssha/