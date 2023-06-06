Бесславный "Ролан Гаррос": как выступили казахстанские теннисисты на турнире в Париже

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанские теннисисты завершили выступления на турнире "Ролан Гаррос-2023", который проходит в Париже (Франция). Лучшим результатом стал выход в третий круг, передает NUR.KZ.

Этого добились три теннисистка. Продвинуться по турнирной сетке до этого предела смогли Юлия Путинцева, Елена Рыбакина и Александр Недовесов.

Юлия в итоге проиграла американке Слоан Стивенс, а Рыбакина не смогла продолжить соревнования из-за проблем со здоровьем. Недовесов в парном разряде вместе с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой за выход в четвертый раунд уступили дуэту Уэс Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания).

У мужчин в одиночном разряде Тимофей Скатов и Александр Бублик проиграли в первых же матчах. Скатов оказался слабее Григора Димитрова из Болгарии. Александр же уступил итальянцу Джули Зеппьеру.

В парном разряде в первом круге проиграли Андрей Голубев, Юлия Путинцева, Александр Бублик. Анна Данилина дошла до второго раунда (при этом проиграла в первом круге в миксте).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2023649-besslavnyy-rolan-garros-kak-vystupili-kazahstanskie-tennisisty-na-turnire-v-parizhe/