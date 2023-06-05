Казахстанский теннисист проиграл в финале "Челленджера" в США

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

22-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (325-я ракетка мира) уступил в финале турнира категории ATP Challenger в американском городе Литл-Рок, передает NUR.KZ.

В финале одиночного разряда Бейбит проиграл представителю Эстонии Марку Лаялю (311-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 5:7.

На корте теннисисты провели один час и сорок три минуты. За это время Жукаев сделал пять подач навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт.

На пути к финалу 22-летний казахстанец прошел Колина Маркеса (США), Петера Гоевчика (Германия), Николаса Морено Де Альборана (США), Михаила Кукушкина (Казахстан) и Адама Уолтона (Австралия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2023340-kazahstanskiy-tennisist-proigral-v-finale-chellendzhera-v-ssha/