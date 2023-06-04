Теннисист Бейбит Жукаев вышел в финал "Челленджера" в США

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (325-я ракетка мира) пробился в финал турнира категории ATP Challenger в американском городе Литл-Рок (штат Арканзас), передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда Бейбит обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (288-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 6:4, 7:6.

На корте теннисисты провели два часа и 51 минут. За это время Жукаев сделал 18 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из четырех.

Соперником 22-летнего казахстанца в финале "Челленджера" в США станет эстонец Марк Лаял (311-я ракетка мира). Решающий матч пройдет в ночь с 4 на 5 июня в 00:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2023295-tennisist-beybit-zhukaev-vyshel-v-final-chellendzhera-v-ssha/