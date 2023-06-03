Жукаев победил Кукушкина в четвертьфинале "Челленджера" в США

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (325-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира категории ATP Challenger в американском городе Литл-Рок, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Бейбит победил своего соотечественника Михаила Кукушкина (296-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 6:4, 7:5.

На корте теннисисты провели два часа и 52 минуты. За это время Жукаев сделал 16 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из десяти.

За выход в финал "Челленджера" в Литл-Роке 22-летний казахстанец встретится с представителем Австралии Адамом Уолтоном (288-я ракетка мира). Встреча запланирована на 3 июня в 23:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2023262-zhukaev-pobedil-kukushkina-v-chetvertfinale-chellendzhera-v-ssha/