Теннисистка Елена Рыбакина вошла в тройку лучших мирового рейтинга WTA

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась в Live-рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка в топ-листе отыграла одну позицию, передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка удерживает теперь за собой промежуточное третье место. Ранее она занимала четвертую позицию.

При этом в мировом рейтинге сменился лидер. Ига Швентек (Польша) упала на второе место. Лидерство же захватила Арина Соболенко (Беларусь).

Отметим, что данные позиции не являются окончательными. Они изменяются в режиме реального времени по итогам выступлений теннисисток на "Ролан Гаррос-2023".

Официально же рейтинг обновится после завершения турнира "Большого шлема".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022790-elena-rybakina-voshla-v-top-3-mirovogo-reytinga-wta/