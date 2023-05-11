Юлия Путицнева и Александр Бублик вышли во второй круг "Мастерса" в Риме

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). Во второй круг пробились Юлия Путинцева и Александр Бублик, передает NUR.KZ.

Путинцева начинала турнир с матча против Виктории Томовой из Болгарии. Противостояние продлилось три сета. Итоговый счет составил 6:7, 7:6, 6:0. В следующем раунде соперницей казахстанки будет Кори Гауфф (США).

Лидер мужской сборной Александр Бублик в первой своей встрече оказался сильнее испанца Педро Мартинеса. Казахстанцу для победу потребовалось два сета - 6:3, 7:6. За выход в третий круг он сыграет против Бена Шелтона (США).

Добавим, что со второго круга начнет турнир Елена Рыбакина, которой будет противостоять итальянка Жасмин Паолини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2020057-yuliya-putitsneva-i-aleksandr-bublik-vyshli-vo-vtoroy-krug-mastersa-v-rime/