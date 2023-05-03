Александр Бублик пробился во второй круг "Челленджера" во Франции

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик квалифицировался во второй круг турнира категории "Челленджер" в Экс-ан-Провансе (Франция), передает NUR.KZ.

На старте турнира ему противостоял итальянский теннисист Риккардо Бонадио, который занимает 180 строчку рейтинга ATP.

Матч продлился два сета. Бублик выиграл с итоговым счетом 7:6 (7:5), 7:5.

На корте Александр и Риккардо провели один час и 37 минут. Казахстанскому теннисисту удалось совершить десять подач навылет. При этом он допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов.

За выход в третий круг соревнований Бублик сыграет против Отто Виртанена из Финляндии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019206-aleksandr-bublik-probilsya-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-vo-frantsii/