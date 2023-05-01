Александр Недовесов потерпел неудачу на турнире в Италии

Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

Теннисист сборной Казахстана Александр Недовесов не сумел пробиться в финал квалификации на турнире серии "Челленджер" в итальянском городе Кальяри, передает NUR.KZ.

В стартовом круге квалификационного раунда Недовесов сыграл против Александра Ерлера из Австрии.

Матч получился напряженным и конкурентным. Он продлился три сета, по итогам которых в финал вышел Ерлер. Счет составил 6:3, 3:6, 7:5 в пользу австрийского теннисиста.

На корте Недовесов и Ерлер провели два часа и одну минуту. За это время казахстанец реализовал пять брейк-поинтов и трижды подал навылет. В пассиве у него семь двойных ошибок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018902-aleksandr-nedovesov-poterpel-neudachu-na-turnire-v-italii/