Андрей Голубев уступил в финале "Челленджера" в Риме

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Представитель сборной Казахстана по теннису Андрей Голубев вместе с украинцем Денисом Молчановым проиграли в финале турнира серии "Челленджер" в Риме (Италия), передает NUR.KZ.

В матче за трофей им противостоял дуэт Николас Баррьентос (Колумбия)/Франсишку Кабрал (Португалия). Решающее противостояние продлилось два сета. В итоге соперники оказались сильнее со счетом 6:3, 6:1.

Добавим, что в полуфинале Голубев и Молчанов прошли французский дуэт Садио Думбия/Фабьен Ребуль.

Ранее Денис и Андрей дошли до полуфинала турнира серии ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Они уступила паре Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018813-andrey-golubev-ustupil-v-finale-chellendzhera-v-rime/