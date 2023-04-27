Александр Бублик одержал волевую победу на старте турнира в Испании

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик пробился во второй круг турнира категории "Мастерс", который в эти дни проходит в испанском Мадриде, передает NUR.KZ.

На старте он оказался сильнее колумбийца Даниэля-Элаи Галана.

Бублик взял первый сет. Во втором сильнее оказался оппонент. В решающем третьем сете казахстанец сумел добиться итоговой победы. Счет в матче составил 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:4.

В активе Александра 16 подач навылет.

Во втором круге Бублик сыграет против датчанина Хольгера Руне, который в данный момент занимает седьмое место в мировом рейтинге ATP.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018470-aleksandr-bublik-oderzhal-volevuyu-pobedu-na-starte-turnira-v-ispanii/