Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире в Штутгарте

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась во второй раунд турнира серии WTA 500 в немецком городе Штутгарт, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Елена обыграла местную теннисистку Юле Нимайер (65-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 6:3.

На корте спортсменки провели полтора часа. За это время Рыбакина сделала девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из пяти.

За выход в четвертьфинал Елена Рыбакина встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (14-я ракетка мира). Встреча запланирована на 20 апреля в 16:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017471-elena-rybakina-uspeshno-startovala-na-turnire-v-shtutgarte/