"Великолепная Эмма": Радукану опубликовала фотоотчет за неделю

Эмма Радукану. Фото: instagram.com/emmaraducanu/

Теннисистка из Великобритании, победительница турнира серии "Большого шлема" Эмма Радукану на своей странице в Instagram поделилась фотоотчетом за неделю, передает NUR.KZ.

"Немного того, что было на прошедшей неделе",- подписала фотографии Эмма.

Поклонники теннисистки не остались в стороне. В комментариях они обсыпали спортсменку комплиментами: "Великолепная Эмма", "Красотка", "Мой краш", "Прекрасная улыбка", "Ты красивая женщина", "Выходи за меня замуж".

Поворотным для Радукану стал 2021 год, когда она добилась главного на сегодняшний день успеха. Эмма выиграла US Open. Турнир теннисистка начала с квалификации, сумев дойти до финала и выиграв его. При этом она стала первой британкой за последние 44 года, кому удалось сыграть в главном матче турнира серии "Большого шлема".

Радукану следит за автоспортом. В частности, ей нравится Формула-1. Ранее она занималась волейболом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2016211-velikolepnaya-emma-radukanu-opublikovala-fotootchet-za-nedelyu/