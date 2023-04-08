Денис Евсеев проиграл во втором круге "Челленджера" в Мексике

Денис Евсеев. Фото: Roberto Bettacchi/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Казахстанец Денис Евсеев потерпел поражение в матче второго круга теннисного турнира серии "Челленджер" в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, передает NUR.KZ.

За выход в 1/4 финала Евсеев сразился с представителем Германии Домиником Кепфером. Данный матч продлился два сета. Кепфер выиграл его с итоговым счетом 6:3, 6:2.

На корте Денис Евсеев и Доминик Кепфер провели один час и девять минут.

Казахстанский теннисист ни разу не подал навылет, допустив три двойных ошибки. Соперник имеет в своем активе четыре эйса. При этом у него восемь двойных ошибок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2016013-denis-evseev-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-meksike/