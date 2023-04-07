Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал "Челленджера" в Испании

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Представитель сборной Казахстана по теннису Михаил Кукушкин потерпел поражение в четвертьфинале турнира категории "Челленджер" в испанском городе Мурсия, передает NUR.KZ.

За выход в полуфинал казахстанец сыграл против Маттео Арнальди, представляющего Италию.

Матч продлился два сета. Первый Арнальди выиграл со счетом 6:4. Во втором преимущество итальянца на корте было неоспоримым - 6:1.

Таким образом, Кукушкин завершил выступление на турнире в одиночном разряде.

Добавим, что в 1/8 финала казахстанец оказался сильнее Альваро Лопеса сан Мартина из Испании. Соперник уступил в первом сете со счетом 1:6, а во втором отказался от продолжения встречи из-за травмы при счете 6:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015928-mihail-kukushkin-ne-smog-vyyti-v-polufinal-chellendzhera-v-ispanii/