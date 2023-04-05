Ярослава Шведова: В матче против Польши надеемся на мощную поддержку наших болельщиков

Ярослава Шведова. Фото: ktf.kz

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова оценила готовность команды к матчу против Польши в рамках Кубка Билли Джин Кинг, сообщает пресс-служба Федерации.

Квалификационный матч турнира состоится в Астане. По словам Шведовой, казахстанская сборная имеет небольшое преимущество.

"Мы планируем собраться в Астане за неделю до игр. Грунт на центральном корте постелили, там все готово к матчам. У нас будет возможность раньше почувствовать корт, "прибиться" к нему и хорошо подготовиться.

Игроки подходят в хорошей форме. Радует успех лидера команды Елены Рыбакиной, которая успешно начала сезон, дошла до финала Открытого чемпионата Австралии и "Мастерса" в Майами, выиграла "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Как всегда должны порадовать отличной игрой на грунте Анна Данилина и Юлия Путинцева. Как вы знаете, Юлия превосходно играет на грунте. Также у нас в составе команды обновление: заявлены Гозаль Айнитдинова и вчерашняя юниорка Жанель Рустемова, также девочкам будет помогать в качестве запасного Аружан Сагандыкова. Жанель и Аружан - наше будущее. Мы хотим, чтобы они подтягивались к основным игрокам.

Сборная Польши - опытная команда, где в составе сочетается опыт и молодость. Будем изучать и искать ее слабые стороны. Жребий к нам благосклонен - в прошлом году в квалификации против Германии мы играли дома, и вот снова в Астане сыграем. Будем настраиваться только на победу и надеемся на мощную поддержку любимых болельщиков.

Ига Швентек - лидер, игрок высочайшего уровня, первая ракетка мира. Было бы сложнее, если бы она приехала. Но с другой стороны, в Кубке Билли Джин, в командном чемпионате мира рейтинг не всегда играет важную роль, команда Польши сильна и без Швентек. Есть Линетт, 19-я ракетка мира, хорошие парницы. Польша опасна и без Швентек, мы это прекрасно понимаем",- сказала Шведова.

Добавим, что матч пройдет с 14 по 15 апреля. Игры состоятся на корте Beeline Arena.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015615-yaroslava-shvedova-v-matche-protiv-polshi-nadeemsya-na-moschnuyu-podderzhku-nashih-bolelschikov/