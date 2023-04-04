Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира WTA 500 в США

Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Представительница сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева одержала победу на старте турнира категории WTA 500 в американском городе Чарльстон, передает NUR.KZ.

В первом матче казахстанская теннисистка сыграла против экс-третьей ракетки мира Элины Свитолиной из Украины.

Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. На корте соперницы провели два часа и 48 минут. За это время Путинцева два раза подала навылет. Также она совершила две двойные ошибки.

Во втором круге Путинцева сыграет против россиянки Екатерины Александровой (17-е место в рейтинге WTA).

Добавим, что призовой фонд турнира составляет 780 тысяч долларов США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015344-yuliya-putintseva-probilas-vo-vtoroy-krug-turnira-wta-500-v-ssha/