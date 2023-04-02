Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла турнир ITF в Турции

Жибек Куламбаева. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (446-я ракетка мира) стала победительницей турнира серии ITF W15 в женском одиночном разряде в турецком городе Анталья, передает NUR.KZ.

В решающем матче 23-летняя казахстанская спортсменка одолела представительницу Чехии Денису Хиндову (622-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:1, 6:3.

На пути к финалу Жибек взяла верх над Софьей Волковой из Узбекистана (6:0, 6:0), гречанкой Элени Кордолаими (7:6, 6:3), россиянкой Анастасией Сухотиной (7:5, 6:4) и турчанкой Башак Эрайдын (6:3, 6:3).

Отметим, что это третий титул ITF в одиночном разряде для Жибек Куламбаевой. Ранее она первенствовала в Куньмине (Китай) в 2019 году и Шымкенте (2021 год).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015078-tennisistka-zhibek-kulambaeva-vyigrala-turnir-itf-v-turtsii/