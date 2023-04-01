Теннисист Тимофей Скатов сыграет в финале квалификации турнира в Португалии

Тимофей Скатов. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (155-я ракетка мира) успешно стартовал в квалификации турнира в Эшториле (Португалия). Он пробился в финальную часть отборочного раунда, передает NUR.KZ.

Это стало возможным после победы над Адрианом Андреевым из Болгарии. Скатов уверенно забрал первый сет, выиграв его со счетом 6:1.

Во втором сете при счете 3:1 в пользу казахстанца встреча была остановлена. Андреев принял решение отказаться от продолжения борьбы. Судя по всему, теннисист получил повреждение.

Таким образом, Скатов пробился в финал квалификации. За выход в основную сетку ему предстоит сразиться с победителем пары Йозеф Ковалик (Словакия) - Педру Соуза (Португалия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015029-tennisist-timofey-skatov-sygraet-v-finale-kvalifikatsii-turnira-v-portugalii/