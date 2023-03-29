Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Жироне

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (155-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в испанском городе Жироне, передает NUR.KZ.

Во втором раунде мужского одиночного разряда Тимофей победил представителя Сербии Миляна Зекича (214-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:0, 6:4.

Встреча продлилась полтора часа. За это время Скатов сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из девяти.

За выход в полуфинал "Челленджера" в Жироне 22-летний казахстанский теннисист сразится с Иваном Гаховым из России (241-я ракетка мира). Матч запланирован на 31 марта в 14:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2014601-timofey-skatov-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-zhirone/