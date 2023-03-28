Тимофей Скатов пробился во второй круг "Челленджера" в Испании

Тимофей Скатов. Фото: ktf.kz

Профессиональный казахстанский теннисист Тимофей Скатов (155 ракетка мира) успешно стартовал на турнире категории "Челленджер" в испанском городе Жирона, передает NUR.KZ.

В первом круге Скатов встречался с французом Лореном Локоли. Противостояние продлилось два сета. Тимофей одержал победу со счетом 6:3, 6:2.

На корте Скатов и Локоли провели один час и 22 минуты. За это время казахстанец не отметился подачами навылет. При этом он совершил две двойные ошибки.

Во втором круге казахстанский теннисист сыграет против Мильяна Зекича из Сербии.

Добавим, что Скатов в феврале занимал 125 место в рейтинге ATP. Это была лучшая позиция теннисиста за карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2014398-timofey-skatov-probilsya-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-ispanii/