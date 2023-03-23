Александр Бублик проиграл в первом круге "Мастерса" в Майами

Александр Бублик. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (48-я ракетка мира) не сумел выйти во второй раунд турнира серии ATP Masters 1000 в американском городе Майами (штат Флорида), передает NUR.KZ.

В стартовом раунде мужского одиночного разряда Александр уступил американцу Джеффри Джон Волфу (50-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 5:7, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 19 минут. За это время Бублик сделал девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из четырех.

В следующем круге Джеффри Джон Волф встретится с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублевым.

Таким образом, в мужском одиночном разряде "Мастерса" в Майами больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013812-aleksandr-bublik-proigral-v-pervom-kruge-mastersa-v-mayami/