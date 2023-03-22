Первая ракетка мира Ига Швентек сыграет в Астане

Ига Швентек. Фото: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

14-15 апреля в национальном теннисном центре Астаны женская сборная Казахстана сыграет против команды Польши в рамках квалификации командного чемпионата мира "Кубка Билли Джин Кинг", сообщает пресс-служба ФТК.

Сборная Польши выступит в сильнейшем составе. На игру против Казахстана капитан команды Давид Кельт выбрал следующих игроков: трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Ига Швентек (1-й номер одиночного рейтинга WTA), Магда Линетт (19-й номер одиночного рейтинга WTA), Магдалена Френх (105-й номер номер одиночного рейтинга WTA), Алиция Росольская (39-й номер парного рейтинга WTA) и Вероника Фальковская (92-й номер парного рейтинга WTA).

Лучшее выступление Польши в "Кубке Билли Джин Кинг" было в 1992 году, когда он еще назывался "Кубок Федераций" - тогда польки стали четвертьфиналистками, а в 2022 году сыграли в финальном этапе командного чемпионата мира в Глазго, где не вышли из группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013788-pervaya-raketka-mira-iga-shventek-sygraet-v-astane/