Стал известен соперник Александра Бублика по первому кругу "Мастерса" в Майами

Александр Бублик. Фото: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Лишь один представитель Казахстана выступит в мужском одиночном разряде турнира категории АТР Masters 1000 в Майами (штат Флорида, США) с общим призовым фондом 8,8 млн долларов, передает NUR.KZ.

В основной сетке сыграет первая ракетка Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира). В первом круге он встретится с американцем Джеффри Джон Волфом (50-я ракетка мира).

Матч запланирован на 22 марта. Ранее теннисисты встречались дважды: оба раза победу одержал Джеффри Волф.

В шаге от выхода в основную сетку был казахстанец Тимофей Скатов (155-я ракетка мира). Но в финале квалификации он уступил представителю Бразилии Мелигени Алвесу (164-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:7.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013738-stal-izvesten-sopernik-aleksandra-bublika-po-pervomu-krugu-mastersa-v-mayami/