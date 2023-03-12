Елена Рыбакина победила в первом матче "Мастерса" в США

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в первом матче на турнире категории "Мастерс", который проходит в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

Во втором круге турнира Рыбакина сыграла против Софии Кенин из США. Матч получился тяжелым и конкурентным. Он продлился два сета. В итоге Елена победила со счетом 7:6, 7:6.

За время встречи казахстанская теннисистка шесть раз подала навылет. Также она допустила семь двойных ошибок.

В следующем круге Рыбакина встретится с победительницей пары Нурия Паррисас-Диас/Паула Бадоса (Испания).

Добавим, что ранее турнир покинули Юлия Путинцева и Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2012564-elena-rybakina-pobedila-v-pervom-matche-mastersa-v-ssha/