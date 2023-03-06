Анна Данилина выиграла теннисный турнир в Астане

Анна Данилина. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с Ириной Шиманович (Беларусь) одержали победу на теннисном турнире BeeTV 40 Women's в Астане, передает NUR.KZ.

В финале дуэт сыграл против пары из Южной Кореи На Лэ Хан/Су Джон Чан. Победители противостояния определились на тай-брейке. Итоговый счет составил 6:4, 6:7 (8:10), 10:7.

В полуфинале Данилина и Шиманович оказались сильнее Ясмин Гимбрере/Бибиана Схоофс, которые представляли на турнире Нидерланды. Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 10:5.

Добавим, что также в Астане стартовал турнир BeeTV 60 Women's.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2011947-anna-danilina-vyigrala-tennisnyy-turnir-v-astane/