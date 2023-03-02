Александр Бублик уступил седьмой ракетке мира на турнире в ОАЭ

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик потерпел поражение во втором круге турнира категории ATP 500, который проходит в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

В этом раунде Бублик встречался с победителем US Open-2021 Даниилом Медведевым из России, который занимает седьмую строчку в мировом рейтинге ATP.

Встреча продлилась два сета. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Казахстанский теннисист за время матча пять раз подал навылет. При этом он допустил пять двойных ошибок.

В активе Медведева также пять эйсов. Даниил совершил одну двойную ошибку. В 1/4 финала он сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2011477-aleksandr-bublik-ustupil-sedmoy-raketke-mira-na-turnire-v-oae/