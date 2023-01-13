Елена Рыбакина уступила в финале турнира WTA в парном разряде

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой проиграла в финале турнира WTA в парном разряде в Аделаиде (Австралия), передает NUR.KZ.

В решающем матче Елена и Анастасия уступили паре Луиза Стефани (Бразилия)/Тейлор Таунсенд (США) в двух сетах. Итоговый счет - 5:7, 6(3):7.

На корте теннисистки провели один час и сорок восемь минут. За это время Рыбакина и Павлюченкова сделали 2 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-поинта из десяти.

На пути к финалу казахстанско-российский дуэт обыграл такие пары, как Ана Богдан/Ангелина Габуева (7:6, 6:2), Саманта Стосур/Николь Меличар (6:3, 6:3) и Людмила Киченок/Елена Остапенко (6:4, 7:5).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005286-elena-rybakina-ustupila-v-finale-turnira-wta-v-parnom-razryade/