Теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA в парном разряде

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой пробилась в финал турнира WTA 500 Adelaide 2 в парном разряде, передает NUR.KZ.

В полуфинале женского парного разряда Елена и Анастасия обыграли дуэт Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) со счетом 6:4, 7:5.

За полтора часа игрового времени Рыбакина и Павлюченкова сделали четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта из 20.

За титул в женском парном разряде казахстанско-российский дуэт сыграет с парой Луиза Стефани (Бразилия)/Тейлор Таунсенд (США). Финальный матч запланирован на 13 января в 07:30 по времени Нур-Султана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005102-tennisistka-elena-rybakina-vyshla-v-final-turnira-wta-v-parnom-razryade/