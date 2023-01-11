Теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (51-я ракетка мира) пробилась в 1/4 финала турнира WTA с призовым фондом 275 тысяч долларов в австралийском городе Хобарт, передает NUR.KZ.

Во втором круге женского одиночного разряда Юлия обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (77-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:3.

На корте теннисистки провели 1 час и 21 минуту. За это время Путинцева сделала пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-поинтов из восьми.

Теперь за выход в полуфинал турнира 28-летняя казахстанская спортсменка встретится с Анной Блинковой из России (72-я ракетка мира). Игра запланирована на 12 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2004998-tennisistka-yuliya-putintseva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-hobarte/