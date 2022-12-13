Теннисистка Анастасия Потапова опубликовала фото в белом топике

Анастасия Потапова. Фото: instagram.com/anapotapovaa/

Профессиональная российская теннисистка Анастасия Потапова на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографию с тренировок в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

21-летняя теннисистка выложила снимок, где она лежит на газоне после тренировки.

"Понедельник", - подписала пост в Instagram Потапова.

Отметим, Анастасия Потапова готовится к предстоящему сезону в Дубае (ОАЭ).

2022 год российская теннисистка завершила на 42-м месте в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация). В этом сезоне Анастасия выиграла один титул в одиночном разряде (Стамбул, Турция) и еще один трофей - в парном (Прага, Чехия).

Всего за этот сезон Потапова заработала свыше 500 тысяч долларов призовых и обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA (42-е место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2001384-tennisistka-anastasiya-potapova-opublikovala-foto-v-belom-topike/