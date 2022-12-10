Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису

Алан Курмангалиев. Фото: olympic.kz

Казахстанец Алан Курмангалиев добился исторического события на юношеском чемпионате мира по настольному теннису. На турнире в Тунисе он одержал победу, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

Алан Курмангалиев вместе с Ханой Года (Египет) стали чемпионами мира в смешанном парном разряде. В финальном матче казахстанско-египетский дуэт был сильнее Тьяго Абиодана/Марии Берзосы (Португалия/Испания).

"Это история! Наш юный Алан Курмангалиев стал чемпионом мира. Вся наша большая семья настольного тенниса невероятно рада этому результату и оценивает его, как итог упорного труда и любви спортсмена к своему делу. Алан показывал стабильные результаты в течение всего года, завоевав 19 медалей международных стартов, упорно тренируясь и совершенствуя навыки.

И он свершил историю, став первым чемпионом мира по настольному теннису из Казахстана. Наша страна вышла на новый международный уровень в этом виде спорта. Это очень важный и трогательный момент для всех нас. Выражаю благодарность тренеру Эльмире Алиевой, которая воспитала нашего чемпиона. Искренне поздравляю Алана и всех болельщиков настольного тенниса. Мы гордимся нашим спортсменом!", - сказал президент Федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2000975-alan-kurmangaliev-stal-chempionom-mira-po-nastolnomu-tennisu/