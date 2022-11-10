Женская сборная Казахстана по теннису уступила Испании на Кубке Билли Джин Кинг

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисистки потерпели поражение от сборной Испании во втором матче в рамках группового этапа чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг в Глазго (Шотландия), передает NUR.KZ.

Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу испанок. В первой игре Юлия Путинцева уступила Нурие Парризас-Диас - 4:6, 6:2, 6:7 (5:7).

Следом свою встречу проиграла и Елена Рыбакина. Она оказалась слабее Паулы Бадосы со счетом 2:6, 6:3, 4:6.

Наконец, Анна Данилина и Юлия Путинцева уступили дуэту Паула Бадоса/Алена Большова - 4:6, 2:6.

Таким образом, Казахстан завершил борьбу на турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1996571-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-ustupila-ispanii-na-kubke-billi-dzhin-king/