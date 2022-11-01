Александр Бублик проиграл на старте "Мастерса" в Париже

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (36-я ракетка мира) потерпел поражение в первом круге теннисного турнира серии "Мастерс" во французском Париже, передает NUR.KZ.

На старте Бублик уступил Микаэлю Имеру из Швеции. Данное противостояние продлилось три сета. Имер оказался сильнее со счетом 1:6, 7:6(7:2), 4:6.

На корте теннисисты провели два часа и десять минут. Бублик 16 раз подал навылет. Также он совершил пять двойных ошибок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1995278-aleksandr-bublik-proigral-na-starte-mastersa-v-parizhe/