Казахстанские теннисистки ухудшили свои позиции в рейтинге WTA

Юлия Путинцева. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (54-я ракетка мира) потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация), передает NUR.KZ.

В списке лучших теннисисток мира Юлия Путинцева упала на одну позицию, расположившись на 54-м месте.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на прежнем месте - 22.

Жибек Куламбаева (442-е место), Анна Данилина (496-е место) и Гозаль Айнитдинова (548-е место) ухудшили свои позиции в рейтинге WTA.

В ТОП-5 все осталось без изменений. Лидирует в рейтинге все также полячка Ига Швентек. На втором месте находится Онс Жабер из Туниса. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

На четвертой строчке расположилась Кори Гауфф из США. Также в пятерке сильнейших представительница Греции Мария Саккари.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1995076-kazahstanskie-tennisistki-uhudshili-svoi-pozitsii-v-reytinge-wta/