Тимофей Скатов уступил в 1/8 финала турнира в Лиме

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанец Тимофей Скатов потерпел поражение во втором круге международного турнира серии "Челленджер", который проходит в перуанском городе Лима, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Скатов встретился с аргентинцем Сантьяго Родригесом Таверной.

Для победы Таверне потребовалось всего два сета. Итоговый счет встречи составил 6:2, 6:2 в пользу аргентинца.

Время матча составило один час и 32 минуты. Скатов смог дважды подать навылет при одной двойной ошибке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994810-timofey-skatov-ustupil-v-18-finala-turnira-v-lime/