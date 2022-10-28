Александр Бублик пробился в 1/4 финала турнира ATP в Базеле

Александр Бублик. Фото: Андрей Ударцев/ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик преодолел барьер второго круга теннисного турнира серии ATP 500, который проходит в швейцарском городе Базель, передает NUR.KZ.

Он не испытал проблем в матче против испанца Альберта Рамоса. Данная встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

На корте Бублик и Рамос провели один час и 17 минут. За это время казахстанский теннисист совершил десять подач навылет, реализовал два брейк-поинта. При этом Бублик совершил три двойные ошибки.

В четвертьфинале Бублик сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994686-aleksandr-bublik-probilsya-v-14-finala-turnira-atp-v-bazele/