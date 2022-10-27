Александр Недовесов и Андрей Голубев пробились в 1/4 финала турнира ATP в Базеле

Александр Недовесов и Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев пробились в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира категории ATP 500, который проходит в швейцарском Базеле, передает NUR.KZ.

В первом круге они встретились с дуэтом Харри Хелиёваар (Финляндия)/Ллойд Гласспул (Великобритания).

Матч продлился три сета. Он завершился со счетом 7:5, 4:6, 10:3.

Казахстанские теннисисты совершили две подачи навылет. При этом они не допустили ни одной двойной ошибки.

В следующем круге им будут противостоять Рафаэль Матос (Бразилия)/Давид Вега Эрнандес (Испания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994563-aleksandr-nedovesov-i-andrey-golubev-probilis-v-14-finala-turnira-atp-v-bazele/