Тимофей Скатов пробился в 1/8 финала "Челленджера" в Лиме

Тимофей Скатов. Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Казахстанец Тимофей Скатов одержал победу в первом круге международного турнира категории "Челленджер", который проходит в перуанском городе Лима, передает NUR.KZ.

В стартовом матче Скатов встретился с местным теннисистом Гонсало Буэно. Тимофею для победы потребовалось два сета. Итоговый счет составил 6:4, 6:1.

Скатов ни разу не подал навылет. также он не совершил ни одной двойной ошибки.

В 1/8 финала он сыграет против аргентинца Сантьяго Родригеса Таверны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994504-timofey-skatov-probilsya-v-18-finala-chellendzhera-v-lime/