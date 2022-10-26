Теннисист Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в Бресте

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (331-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира категории "Челленджер" во французском городе Брест, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Бейбит победил местного спортсмена Тристана Ламазина (571-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6(5):7, 7:6(2), 6:4.

На корте теннисисты провели два часа и 54 минуты. За это время Жукаев сделал 17 подач навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из семи.

За выход в четвертьфинал "Челленджера" в Бресте 22-летний Бейбит Жукаев встретится с победителем пары Грегуар Баррер (Франция) - Димитар Кузманов (Болгария).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994394-tennisist-beybit-zhukaev-uspeshno-startoval-na-turnire-v-breste/