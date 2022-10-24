Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Победительница "Уимблдона" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной Ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

В списке лучших теннисисток мира Елена поднялась на две строчки, расположившись на 22-м месте.

Также улучшила свое положение вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева. Она теперь занимает 53-е место.

Жибек Куламбаева (427-е место), Анна Данилина (464-е место), Гозаль Айнитдинова (543-е место) и Зарина Дияс (1055-е место) ухудшили свои позиции.

В ТОП-3 произошло одно изменение. Американка Джессика Пегула вошла в тройку лучших. На второй строчке находится Онс Жабер из Туниса. Лидирует в рейтинге все также полячка Ига Швентек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994173-elena-rybakina-podnyalas-v-reytinge-wta/