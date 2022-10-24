Анна Данилина уступила в финале турнира WTA в Мексике

Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей проиграли в финале турнира категории WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), передает NUR.KZ.

В решающем матче Данилина и Майя сыграли против дуэта Сторм Сандерс (Австралия)/Луиза Стефани (Бразилия).

На корте соперницы провели три сета. В итоге победу одержали соперницы со счетом 6:7, 7:6, 8:10.

Матч продлился один час и 59 минут. Данилина и Майя три раза подали навылет. В пассиве четыре двойные ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994121-anna-danilina-ustupila-v-finale-turnira-wta-v-meksike/