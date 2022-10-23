Анна Данилина вышла в финал турнира WTA в Мексике

Анна Данилина. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей вышли в финал турнира категории WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), передает NUR.KZ.

В полуфинале они оказались сильнее мировых лидеров в парном разряде Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (Чехия).

Матч продлился три сета. Первый остался за Анной и Беатрис. Второй взяли соперницы. И в решающем вновь сильнее оказались Данилина с Майей - 6:2, 5:7, 10:7.

На корте соперницы провели один час и 46 минут. Данилина и Майя смогли реализовать три брейк-поинта, а также совершили три двойные ошибки.

Соперницы по финалу определятся позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994078-anna-danilina-vyshla-v-final-turnira-wta/