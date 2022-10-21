Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мексике

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей пробились в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), передает NUR.KZ.

На старте они обыграли дуэт Дезира Кравчик (США)/Деми Схюрс (Нидерланды). Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 3:6, 7:5, 10:8.

На корте пары провели один час и 41 минуту. За это время Данилина и Майя два раза подали навылет. При этом они совершили две двойные ошибки.

За выход в полуфинал Данилина и Майя сыграют против Кори Гауфф/Джессика Пегула (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993718-anna-danilina-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-v-meksike/